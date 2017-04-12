الرئيسية الأخبار المحلية وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية في العاصمة صنعاء لتواطئها مع داعش والقاعدة... الأخبار المحلية وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية في العاصمة صنعاء لتواطئها مع داعش والقاعدة في الجنوب بواسطة المشهد - 12/04/2017 314 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية في العاصمة صنعاء لتواطئها مع داعش والقاعدة في الجنوب شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب معاً لزراعة الأرض وتحدي الحصار الإرهابي على اليمن أرضاً وانساناً – فلاش برلماني بريطاني : لندن متورطة بجرائم حرب في اليمن مدفعية الجيش واللجان تدك تجمعات الجيش السعودي في عسير لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد