المشهد اليمني الأول| جيزان
دمرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، مدرعة عسكرية سعودية، كما قصفت مواقع وتجمعات الجيش السعودي في جيزان.
وأفاد مصدر عسكري ، بتدمير مدرعة عسكرية سعودية نوع برادلي في موقع الخوجرة شرق الطوال بصاروخ مضاد للدروع.
وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي في موقع السودانه وحوش المعنق والمحطه البيضاء وبرج الدخان محققة إصابات مباشرة.
كما قصفت مرابض مدفعية الجيش السعودي في المقطابة وقائم زبيد والمعطن.
وكانت مدفعية الجيش واللجان استهدفت، أمس الثلاثاء، تجمعات للجنود السعوديين في مجمع القفل بذات القطاع وفي موقع الدمنة.
كما لقي جنديا سعوديا مصرعهما قنصًا على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية في موقع المعنق السعودي وموقع الفريضة بجيزان.
وصعد الجيش واللجان الشعبية من هجماته على مواقع وتجمعات الجيش السعودي في العمق السعودي وذلك ردا على استمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار المفروض على اليمن منذ 26 مارس 2015
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