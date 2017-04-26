الرئيسية الأخبار المحلية شاهد مناورة عسكرية مرعبة للدفاع عن الساحل الغربي خلال تخرج دفعة عسكرية... الأخبار المحلية شاهد مناورة عسكرية مرعبة للدفاع عن الساحل الغربي خلال تخرج دفعة عسكرية من الجيش واللجان بواسطة المشهد - 26/04/2017 578 0 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات إستجابةً لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للاهتمام بجبهات القتال خصوصاً جبهة الساحل وجبهة نهم، دفعة عسكرية جديدة من الجيش واللجان الشعبية تخرجت اليوم واختتمت تدريباتها القتالية بتنفيذ مناورة “الدفاع عن الساحل” . التعليقات تعليقات مقالات ذات صلةأكثر من مؤلف عمليات متواصلة لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات نجران وعسير في العمق السعودي ولد الشيخ يواكب معركة الحديدة بإستعراض مهدئات مفضوحة بجولة مفاوضات قبل شهر رمضان السيسي والملك عبد الله في ورطة.. وهذا ما ينويه ترامب! لا يوجد تعليقات ترك الرد إلغاء الرد