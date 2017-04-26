المشهد اليمني الأول| فيديوهات

إستجابةً لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للاهتمام بجبهات القتال خصوصاً جبهة الساحل وجبهة نهم، دفعة عسكرية جديدة من الجيش واللجان الشعبية تخرجت اليوم واختتمت تدريباتها القتالية بتنفيذ مناورة “الدفاع عن الساحل” .