المشهد اليمني الأول| متابعات خاصة

توفي الأمير السعودي ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز في حادث مروري، يوم أمس الاثنين، على طريق الطائف – الرياض، بحسب ما أفادت صحيفة سبق السعودية.

وكان الأمير الشاب برفقة صديقه عبدالله الدوسري الذي توفي هو أيضا في الحادث نفسه، خلال توجههما لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة بحسب المزاعم.

والأمير الراحل متزوج من ابنة الأمير تركي بن فهد آل سعود منذ العام 2012، وجدّه الذي يحمل اسمه (ناصر) هو أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك سلمان.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا نعى فيه الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

يذكر ان مسلسل الاغتيالات والتصفيات لخصوم بن سلمان بدأت تظهر الى العلن خصوصا بعد التغييرات الاخيرة التي حصلت في المملكة السعودية.

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