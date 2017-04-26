المشهد اليمني الأول| خاص



وزع الإعلام الحربي اليمني، مشاهد لعمليات عسكرية متنوعة في جبهات ما وراء الحدود، تنوعت بين عمليات قصف واستهداف لمواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقتهم.

وأظهرت المشاهد استهداف مدفعية وصاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي ومرتزقتهم باتجاه منفذ الخضراء قبالة نجران.

وفي عسير تم استهداف معسكر وحماية عليب بعدد من القذائف، وحققت الضربات إصابة مباشرة، أدت إلى فرار عدد من الجنود السعوديين.

ومجملاً فقد إستمرت العمليات الحدودية، وتم إستهداف أكثر من 11 موقع وتجمع عسكري حقق إصابات مباشرة، فيما تمكنت وحدات القناصة من قنص 5 جنود سعوديين إثنان قرب موقع الغاوية، وإثنان في موقع الدفينية، وجندي في موقع الكرس.

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