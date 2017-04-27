المشهد اليمني الأول/

🔵#حدودياً …

إستمرت العمليات، وتم إستهداف أكثر من 12 موقع وتجمع عسكري سعودي حقق إصابات مباشرة وأحرق مخزن أسلحة في موقع الفواز، ومخزن آخر بموقع الفريضة، واعطب جرافات وآليات في مركز القفل بجيزان، كما تم إعطاب آلية للجيش السعودي بصاروخ موجه ومصرع من كان عليها في الربوعه، فيما قنصت وحدات القناصة 3 من مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع.

🔵#ميدي …

انكسرت ثلاثة زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي باتجاه ميدي وتم تكبيدهم خلالها خسائر فادحة.

🔵#شبوة …

نفذ الجيش واللجان عملية هجوم على مواقع المنافقين في تبتي السوداء والرملية في مديرية عسيلان وقتلى وجرحى في صفوفهم، فيما دكت المدفعية تجمعات المرتزقة في مديرية عسيلان.

🔵#تعز …

مصرع عدد من قيادات المرتزقة خلال استهداف تجمعا لهم في مديرية المخاء، فيما إنكسر زحف باتجاه أحد المواقع في منطقة حمير بمديرية مقبنة وقتلى وجرحى في صفوفهم.

🔵#مأرب …

مصرع 12 من المنافقين في تبة المطار ومناطق متفرقة من مديرية صرواح، كما دكت المدفعية تجمعات لمرتزقة العدوان في مناطق متفرقة من مديرية صرواح.

🔵#الضالع …

تم استهداف تجمعات المنافقين في معسكر الصدرين بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

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