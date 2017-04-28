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المشهد اليمني الأول| زوامل



أداء المنشد المجاهد عيسى الليث

كلمات الشاعر المجاهد شوان الغولي

سلام منا يا الحيود النايفة

يا الشامخة بامجادها فوق السحاب

رغم المآسي والجروح النازفة

جينا نجدد عهدنا فوق الكتاب

لحسين ذي نادى ولبى هاتفه

رجال ما تخشى الشدايد والصعاب

المجد واقف والمعالي واقفة

في حضرة أعلامه رفيعين الجناب

غيّر قوانين الحياة الزايفة

وحرك الأمة على النهج الصواب

وواجه أمريكا بصرخة هادفة

صبت على احلاف الردى سوط العذاب

حيوا جبل مران حزم الطارفة

يا حازمين أركانها من كل باب

يا أبطال في يوم اللقاء متكاتفة

ذي تنحني لأفعالها كل الرقاب

تبذل جماجمها ولا هي آسفة

طابت ومن يبذل دمة لله طاب

لو السماء تمطر قنابل ناسفة

والأرض تصبح من قذايفهم خراب

لو ناصفة تفنى وتبقى الناصفة

وكل شامخ في اليمن يرجع تراب

مابانغير نهجنا ونخالفة

حتى يجي من ربنا فصل الخطاب

لتحميل الزامل بصيغة صوتية من الميديا فاير من الرابط :



http://www.mediafire.com/file/02zm22ch225imb8

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