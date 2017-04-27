المشهد اليمني الأول| خاص

تسبب طيران الجيش واللجان الشعبية الإستطلاعي بهزيمة منكلة لأزلام العدوان المنافقين في صرواح مأرب، عندما ساهم بتحديد إحداثيات دقيقة للقضاء على قائد عسكري رفيع مع العشرات من أتباعه .

حيث أفادت مصادر عسكرية للمشهد اليمني الأول، تلقي أزلام العدوان المنافقين خلال الساعات الماضية، ضربة مؤلمة في صرواح مأرب، تسببت بمصرع أكثر من 50 منافق وإصابة العشرات منهم بضربات مدفعية مركزة .

وتفيد المصادر بمصرع أكثر من 30 فرد بينه ضباط رفيعي المستوى، فيما أصيب العشرات من المنافقين التابعين للواء 81 في قصف مدفعي استهدف تجمع كبير لهم، بعد عملية رصد إستخبارية نوعية، مشيرة أن التجمع كان في مكان القيادي العقيد الركن عبدالله الرشيدي قائد الكتيبة الثالثة في اللواء 81 بمأرب.

وأكدت المصادر العسكرية مصرع العقيد الركن عبدالله الرشيدي في الإستهداف المدفعي والصاروخي، مع عدد كبير من مرافقيه .



من جهة أخرى أشارت مصادر عسكرية للمشهد اليمني الأول، إلى مصرع 12 من أزلام العدوان المنافقين في تبة المطار ومناطق متفرقة من مديرية صرواح، كما دكت المدفعية تجمعاتهم في مناطق متفرقة من مديرية صرواح.

وبحسب مصادر مطلعة فإن طيران الجيش واللجان الإستطلاعي ساهم بشكل كبير في تنفيذ العملية النوعية، متسبباً بإصابات دقيقة أثقلت كاهل أزلام العدوان المنافقين بهزيمة منكلة.



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