المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تقرير: أماني عامر

إحصائيات و أرقام أعلنت عنها وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة صنعاء ، كشفت عن أبرز الانجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية منذ بدء العدوان على اليمن في السادس و العشرين مارس من العام ألفين و خمسة عشر و حتى الربع الأول من العام الجاري و التي تنوعت ما بين القبض على خلايا ترفع احداثيات للعدوان و تفكيك لعبوات ناسفة و الكثير من العمليات و المخططات التدميرية التي سعى حزب الإصلاح إلى تنفيذها في اليمن.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 2569 خلية إجرامية تابعة للعدوان لسعودي الأمريكي و فككت ما يزيد عن ألف و145 عبوة ومتفجرات قبل انفجارها زرعتها عناصر إرهابية, فيما ضبطت ألف و152 عبوة وقالب متفجر في مخازن عناصر إجرامية ونقاط أمنية و ضبطت ألف و907 متهمين مطلوبين في قضايا جنائية , و171 قضية سرقة وإعادة المسروقات إلى أصحابها و ضبط 505 قضايا حشيش ومخدرات وخمور, بالإضافة إلى ضبط 798 حالة مواد منتهية الصلاحية تمثلت في أغذية وأدوية

توجت وزارة الداخلية هذه الانجازات الأمنية بتوزيع فيلم وثائقي بعنوان الوجه الآخر كشفت فيه الوجة الآخر لحزب الإصلاح و ارتباطه بالعمليات الإجرامية و التفجيرات التي كانت تحدث في اليمن و علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين في مصر،، و تطرق الفيلم إلى استقطاب حزب الاصلاح للطلاب في الجامعات و المعاهد و تجنيدهم لتنفيذ مخططاته

مدير الإعلام في وزارة الداخلية العقيد عابد الشرقي أكد أن المواطنين كان لهم الدور الأكبر في ما حققته الاجهزة الأمنية ولجانها الشعبية من انجازات كبيرة تمكنت خلالها من حفظ الأمن من الأيادي العابثة

وردا على ما نشرته صحيفة الوطن السعودية عن وصول خلية اغتيالات إلى صنعاء اكد العقيد محمد الآنسي نائب مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية أن لا صحة لما نشرته الصحيفة مشيرا إلى أنها مجرد أحلام و طموحات دول العدوان تسعى لتحقيقها

بعد كشفها الوجه الآخر للإصلاح تؤكد الأجهزة الأمنية و اللجان الشعبية أنها جاهزة لافشال أي محاولات تخريبيه تسعى دول العدوان إلى تحقيقها بعد أن بدا فشلها جليا في مواجهة الجيش و اللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

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