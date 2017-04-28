المشهد اليمني الأول| متابعات

جاهر سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الملك السعودي عند زيارته للأردن بارتياحه لمشروع يربط شبكة السكك الحديدية الإسرائيلية بالشبكة الأردنية والسعودية ودول الخليج .

وكان وزير المخابرات والمواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس كشف عن خطة إقامة سكك حديدية مع دول عربية عرضها على جيسون غرنبلت موفد الرئيس الأمريكي لشرق الاوسط الذي تحمس لهذه الخطة مطالبا إياه بتطبيقها وذلك بترغيب الأردن والسعودية لدعمها والمشاركة في مبادرتها.

وفي هذا الإطار عرض جيسون غرنبلت هذا المقترح لمحمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ودعاه لموافقة السعودية على تطبيق هذا المشروع وبذل جهود سعودية للعمل على دفعه إلى الأمام وذلك عند زيارة محمد بن سلمان لأمريكا.

وذكرت وسائل إعلام عربية مقربة من السعودية أن العاهل السعودي أعرب عن ارتياحه لربط شبكة السكك الحديدية الإسرائيلية بالشبكة الأردنية والسعودية ودول الخليج عند زيارته للأردن، لافتة إلى أن هناك جهودا جادة مع عدد من الدول العربية لتطبيق هذه الخطة والتي يأتي في إطارها اجتماع وزير النقل السعودي سليمان حمدان ونظيره يسرائيل كاتس بوزير النقل الأردني حسين الصعوب في العاصمة الأردنية عمان بعد شهرين لدراسة آليات مشاركة الدول العربية في هذا المشروع.

يذكر أن هذا المقترح يأتي في إطار ما سماه كاتس “سكة حديد السلام الإقليمي” والتي ستنطلق من ميناء حيفا على البحر المتوسط إلى بيسان لتمر عبر جسر الشيخ حسين الذي يربط بالأردن، ومن هناك إلى مدينة إربد شمالاً، ومن ثم إلى دول الخليج و ميناء الدمام بالسعودية.

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