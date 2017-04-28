المشهد اليمني الأول| عدن

اتهم السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور حزب الاصلاح “الذراع السياسي للإخوان المسلمين باليمن ” بالوقوف وراء قرار ” الرئيس ” هادي بإقالة محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي .

ونقل موقع عدن الغد الموالي لهادي ان الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار اقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن .

وعلق “لقور” على قرار الاقالة الاخير بالقول :” القضية لا تكمن في إجراء التغيير فهذا منوط بالرئيس و طالما قبل اي شخص العمل بقرار من الرئيس عليه الالتزام بقرار إقصاءه و لكن الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال هو الخطير وراء القرار.

وتابع ” لم يجد هادي الا بن بريك ليحقق معه في ماذا ? بينما من خذلوه و من يتآمرون علي المعركة و من يماسون الفساد في ابشع صوره يحيطون بمكتب هادي لا احد يقترب منهم ” .

بدوره تساءل محمد نصيب العوذلي مدير عام لودر السابق هل بإمكان هادي إقالة محافظ مأرب سلطان العرادة ورئيس هيئة الاركان العامة محمد علي المقدشي ام ان شرعيته فقط على العاصمة عدن، حد تعبيره.

وكتب العوذلي على فيس بوك” هل يستطيع هادي تغيير محافظ مأرب العرادة، والمقدشي ام ان شرعيته فقط في عدن مجرد سؤال؟”.

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