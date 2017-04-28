المشد اليمني الأول| خاص

بعد قرار الإطاحة به، عاد صباح اليوم الجمعة 28 إبريل 2017، إلى عدن وزير الدولة المُقال هاني بن بريك قادماً من الإمارات بعد ساعات من صدور قرار هادي باقالته واحالته للتحقيق .

واكد القيادي في الحراك الجنوبي “أحمد عمر بن فريد” في تغريده له على حسابه في تويتر عودة بن بريك إلى عدن للبدء في التحقيق معه بحسب قرار الاقالة وقال : “صديقي واخي الشيخ هاني بن بريك اخبرني بوصوله عدن قبل ساعة من الآن قادما من إمارات العز وفي انتظار التحقيق معه من قبل العيسي شر البلية ما يضحك “

واضاف بن فريد في تغريده اخرى ” شيخنا الفاضل الذي وصل اليوم لم يغب عن عدن إلا مدة اسبوع فقط كان خلالها يمارس أنبل المهام في رعاية الجرحى وتفقد أحوالهم, حللت اهلا ووطئت سهلا “.

بدوره استنكر حسين لقور قرار التحقيق مع بن بريك ، قائلاً “لم يجد هادي الا بن بريك ليحقق معه في ماذا ? بينما من خذلوه و من يتآمرون علي المعركة و من يماسون الفساد في ابشع صوره يحيطون بمكتب هادي لا احد يقترب منهم”.

في المقابل تطاول السياسي في حزب الإصلاح “عباس الضالعي” على الحراك الجنوبي، وقال في منشور له على الفيسبوك “ملف بن بريك دسم قد يؤدي إلى إعدامه شنقاً او رمياً بالرصاص او رميه من اعلى مبنى في عدن”.

وكان قد أصدر هادي مساء أمس الخميس، قرارا بإقالة، هاني بن بريك من منصبه وزير للدولة وأحالته للتحقيق.

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