شاهد صورة تجمع علي محسن الأحمر ومحافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي بعد الإطاحة بعيدروس الزبيدي

المشهد اليمني الأول| خاص

إنتشرت في مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع الجنرال الإخواني علي محسن الأحمر ومحافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي، الذي تم تعيينه بقرارات هادي يوم أمس والإطاحة بالمحافظ عيدروس الزبيدي.

وفي أول تعليق له على قرار تعيينه، قال المفلحي ان ادارته ستسعى بكل قوة لاجل تحريك عجلة الحياة في عدن واصلاح قطاعات الكهرباء والمياة وتوفير المرتبات ومكافحة الفساد .

وأضاف بالقول :” ندرك ان المهمة جسيمة وبالغة الصعوبة لكننا نراهن على أبناء وطننا الذين سيقفون صفا واحدا لاجل خروج عدن من ازمتها الحالية .

ودعا “المفلحي” كافة أبناء عدن والقوى الوطنية والاجتماعية إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات والسعي لاحداث نقلة نوعية في عدن التي قال أنها ضحت كثيرا وحان الوقت ان ينعم اهلها بالامن والأمن واستقرار الخدمات .

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