المشهد اليمني الأول| خاص

جابت شوارع عدن عصر اليوم الجمعة 28 إبريل 2017م، مظاهرات غاضبة رافضة لقرارات إصطفاف حزب الإصلاح وهادي وعلي محسن الأحمر ضد الحراك الجنوبي وتصفيته .

مصادر محلية وافدت المشهد اليمني الأول، بنبض الشارع الغاضب، والذي أعلنها سنستقبل المحافظ الجديد بالرصاص .

بدوره إتهم السياسي في حزب الإصلاح “عباس الضالعي” محافظ عدن المُقال وأنصاره بالعمالة لإيران وحزب الله اللبناني، داعياً إياه للذهاب إلى الضاحية الجنوبية .

وأتهم الضالعي في سلسلة منشورات له على “الفيسبوك” رفض الشارع الجنوبي الغاضب من قرارات هادي بأنها عمالة لإيران، ومكانها الحقيقي في الضاحية الجنوبية عند حزب الله اللبناني.

وحصل المشهد اليمني الأول، على صور أولية من المظاهرات الرافضة للقرارات التي أصدرها تحالف الإصطفاف ضد الحراك الجنوبي، والذي أطاح بمحافظ عدن عيدروس الزبيدي، وبالوزير هاني بن بريك وأحاله للتحقيق.

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