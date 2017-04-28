المشهد اليمني الأول| متابعات

هاجم نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان الفار هادي مؤكدا انه لم مقبولا شمالا ولا جنوبا في اليمن .

وهاجم “خلفان” هادي على خلفية قرارات اتخذها الرجل مؤخرا مساء أمس الخميس.

وقال “خلفان” على صفحته بالفيس بوك :” اسمحوا لي بان اقول كلمة حق… شرعية اليمن أثارت الشمال قلنا معها حق..لكن ما رأيكم بإثارتها للجنوب!! والله أن هادي لم يعد مقبولا شمالا وجنوبا.

وتابع قائلا :” لا يجوز أن يعطل هادي المنطقة بأسرها لجهل فيه.

وكان في أول تعليق إماراتي على قرار الإطاحة برجلها الأول في عدن اللواء عيدروس الزبيدي، وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية “أنور قرقاش” تلك القرارات “بالشخصية والأسرية والحزبية”.

وقال قرقاش في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر “المشكلة الحقيقية هي في تغليب المصلحة الشخصية والأسرية والحزبية على مصلحة الوطن، وهو في مفصل حرج في معركته المصيرية” .. في إشارة إلى الفار هادي.

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