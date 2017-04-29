المغرد السعودي مجتهد يكشف عن تسبب الإمارات بخلافات كبيرة بين أركان الحكم في السعودية

المشهد اليمني الأول| خاص

ذكر المغرد السعودي الشهير مجتهد، أن الخلاف بين أركان الحكم في السعودية تصاعد، مع ظهور بوادر انقسام في المواقف بين محمد بن سلمان، وقائد القوات البرية، فهد بن تركي، بسبب التحالف مع الإمارات في حرب اليمن.

وقال مجتهد في أحدث تغريداته على تويتر، إن ابن سلمان بات في وضع حرج جداً مع حاكم أبوظبي، محمد بن زايد، بعد إصرار بن تركي على توزيع قوات سعودية على معسكرات جيش الشرعية حماية لها من قصف إماراتي محتمل، وذكر بأن التهديد الإماراتي جاء بعد رفض قوات شمالية متمركزة في الجنوب مغادرة حضرموت ومناطق ساحلية لتفريغ المنطقة للنخبة الحضرمية التابعة للإمارات.

وأضاف أن ابن زايد هدّد بأنه سيقصف القوات الشمالية جواً، ويدّعي أمام أمريكا أنه يقصف تجمّعات القاعدة، مشيراً إلى أنه مع ذلك أصرّوا (القوات) على البقاء والتحدي من دون أن يستنجدوا بالسعودية.

وقال إن فهد بن تركي تجاوز بن سلمان، وقرر توزيع قوات سعودية على هذه المعسكرات حتى تكون درعاًَ بشرياً أمام القصف الإماراتي الجوي.

واعتبر مجتهد أن ابن سلمان لا يستطيع إجبار بن تركي على التراجع، ولا يستطيع إقناع القوات الشمالية بالانسحاب، ولا يستطيع الاعتراف أمام بن زايد بأنه عاجز في صراع المحسوبين على الإمارات مع المحسوبين على السعودية في اليمن التي دخلت في منزلق خطير بعد إقدام أمن مطار عدن التابع للإمارات، على اعتقال قائد اللواء الرابع حماية رئاسية الموالي للسعودية

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