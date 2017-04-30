المشهد اليمني الأول| فيديوهات

نظم أبناء جزيرة كمران بمحافظة الحديدة، وقفة قبلية حاشدة أعلنوا خلالها إعداد تشكيلات قتالية متنوعه للدفاع عن جزيرة كمران ومحافظة الحديدة ورفع الجهوزية القتالية و اليقظة الأمنية استعداداً لمعركة السواحل .