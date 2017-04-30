الرئيسية الأخبار المحلية وقفة قبلية في جزيرة كمران الحديدة تأكيداً على الجهوزية لمواجهة العدوان الإرهابي... الأخبار المحلية وقفة قبلية في جزيرة كمران الحديدة تأكيداً على الجهوزية لمواجهة العدوان الإرهابي على اليمن بواسطة المشهد - 30/04/2017 196 0 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات نظم أبناء جزيرة كمران بمحافظة الحديدة، وقفة قبلية حاشدة أعلنوا خلالها إعداد تشكيلات قتالية متنوعه للدفاع عن جزيرة كمران ومحافظة الحديدة ورفع الجهوزية القتالية و اليقظة الأمنية استعداداً لمعركة السواحل . التعليقات تعليقات مقالات ذات صلةأكثر من مؤلف قافلة ووقفة قبلية لأبناء مديرية سحار صعدة تأكيداً على الجهوزية لمواجهة العدوان الإرهابي شاهد صور ترامب وأعلام أمريكا وإسرائيل تحاكي أقوى مناورة عسكرية لقوات المهمات الصعبة اليمنية شاهد نازحي المخاء تعز واوضاعهم السيئة بفعل العدوان السعودي الأمريكي الإرهابي على اليمن لا يوجد تعليقات ترك الرد إلغاء الرد