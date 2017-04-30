المشهد اليمني الأول| فيديوهات

قدمت قبائل مديرية الزيدية في محافظة الحديدة في وقفة نظمتها مع عدداً من المناطق المجاورة قافلة مالية وغذائية متنوعة دعماً وإسناداً لأبطال الجيش واللجان الشعبية والمرابطين منهم في جبهة الساحل.