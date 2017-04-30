الرئيسية الأخبار المحلية قافلة غذائية ومالية من مديرية الزيدية الحديدة دعماً للجبهات ومواجهة العدوان الإرهابي الأخبار المحلية قافلة غذائية ومالية من مديرية الزيدية الحديدة دعماً للجبهات ومواجهة العدوان الإرهابي بواسطة المشهد - 30/04/2017 197 0 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات قدمت قبائل مديرية الزيدية في محافظة الحديدة في وقفة نظمتها مع عدداً من المناطق المجاورة قافلة مالية وغذائية متنوعة دعماً وإسناداً لأبطال الجيش واللجان الشعبية والمرابطين منهم في جبهة الساحل. التعليقات تعليقات مقالات ذات صلةأكثر من مؤلف قافلة ووقفة قبلية لأبناء مديرية سحار صعدة تأكيداً على الجهوزية لمواجهة العدوان الإرهابي شاهد صور ترامب وأعلام أمريكا وإسرائيل تحاكي أقوى مناورة عسكرية لقوات المهمات الصعبة اليمنية شاهد نازحي المخاء تعز واوضاعهم السيئة بفعل العدوان السعودي الأمريكي الإرهابي على اليمن لا يوجد تعليقات ترك الرد إلغاء الرد