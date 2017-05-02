المشهد اليمني الأول| فيديوهات

قال الأميرال كيفن دونجان قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، إن مدى الصواريخ الباليستية اليمنية قد وصل إلى أضعاف ما كان عليه قبل بدء الحرب.

ولفت كيفن دونجان في مقابلة مع وكالة رويترز” إلى تطور القدرات العسكرية للجيش واللجان الشعبية ،فيما اشار ايضا الى أنه لم يكن هناك قارب ملغوم في قائمة القوات البحرية حد تعبيره.

تأتي هذه التصريحات بعد أن كشف الجيش واللجان الشعبية عن تطوير القدرات الباليستية وغيرها من صواريخ الدفاع في إطار الرد على العدوان الأمريكي السعودي واستمرار الحصار.

كما يأتي تصريح القائد العسكري الأمريكي في الوقت الذي تتحدث فيه قوى العدوان عن التحضير لعمل عسكري يستهدف ميناء الحديدة بمشاركة مباشرة للمارينز الأمريكي وبالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم السعودية بعدم الدفع بالشكل المطلوب مقابل الحماية الأمريكية.

التعليقات

تعليقات