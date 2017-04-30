المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تكبَّد الاقتصاد اليمني بمختلف قطاعاته خسائر فادحة جراء العدوان والحصار خلال العامين الماضيين، ولاستمرار العدوان والحصار وإمعانه في استهداف مختلف القطاعات الاقتصادية لا تزال الخسائر تتصاعد مع تصاعد الهجمات التي تستهدف المصانع والمزارع والطرقات والجسور والأسواق ومخازن الغذاء والدواء وأبراج الاتصالات والكهرباء وشبكات المياه ومحطات الوقود.

ولذلك قامت المسيرة باجراء تحقيق حول الخسائر التي ألحقها العدوان بقطاع النقل في اليمن والتبعات المترتبة على ذلك.

كما اكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر المهندس يحيى شرف أن خسائر موانئ البحر الأحمر تجاوزت 300 مليون دولار بفعل استهدافها، فيما نهبت بقية الموانئ الأخرى كليا.

المهندس يحيى شرف افاد قائلاً: هناك موانئ استفادت مما يحصل من ضرر على الموانئ اليمنية مثل موانئ دبي وميناء جيبوتي.

كما اشار مدير عام النقل الجوي د. مازن أحمد غانم ان خسائر قطاع النقل الجوي من إيرادات وبنى تحتية تقدر بأكثر من 2 مليار دولار.

مدير عام النقل الجوي يؤكد أن 15 مطارا استهدفها العدوان وتوقفت أنشطة الكثير منها بما فيها مطار صنعاء الدولي، وفقد 80% من عمالة قطاع النقل الجوي وظائفهم

وايضا أكد مدير عام النقل الجوي بان خسائر وقف نشاط الرحلات وقطاع السفريات وأنظمة الحجز الآلي والشحن الجوي تجاوز99 في المائة.

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