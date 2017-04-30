المشهد اليمني الأول| فيديوهات

شكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم تعامل السعودية بعدالة مع الولايات المتحدة، قائلا إن “واشنطن تخسر كما هائلا من المال للدفاع عن المملكة”.

وأكد ترامب في مقابلة مع رويترز أمس أن إدارته تجري محادثات بشأن زيارة محتملة للسعودية في النصف الثاني من مايو المقبل.

ويمثل انتقاد ترامب للرياض عودة لتصريحات أدلى بها خلال حملته الانتخابية في 2016 حين اتهم المملكة بأنها لا تتحمل نصيبا عادلا من تكلفة مظلة الحماية الأمنية الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر انتخابي في ويسكونسن قبل عام “لن يعبث أحد مع السعودية لأننا نرعاها.. إنها لا تدفع لنا ثمنا عادلا، نخسر الكثير من المال”.

يذكر أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان قد اجتمع مع ترامب الشهر الماضي، وتمحور اللقاء حول عدة قضايا حيث تبنى الجانبان وجهة النظر نفسها وهي أن إيران تمثل تهديدا أمنيا إقليميا.

ويقول محللون إن المملكة وغيرها من دول الخليج ترى أن ترامب رئيس قوي سيعزز دور واشنطن باعتبارها الشريكة الاستراتيجية الرئيسية لها ويساعد في احتواء إيران خصم الرياض اللدود في منطقة تمتاز بأهمية كبيرة لمصالح الولايات المتحدة في مجالي الأمن والطاقة.

وفي رده (ترامب) خلال مقابلته مع رويترز على سؤال حول محاربة تنظيم داعش قال ترامب إنه يجب هزيمة التنظيم المتشدد، “يجب أن أقول إن هناك نهاية. ويجب أن تكون مذلة”.

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