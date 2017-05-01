المشهد اليمني الأول| متابعات
توقفت مجلة «ذي إيكونوميست» عند واقع محافظات الجنوب، كحضرموت، مشيرة إلى ما صرّح به محافظ المدينة الجنوبية، المقرب من دولة الإمارات، اللواء أحمد بن بريك، للمجلة، خصوصاً وأن مكانة الرجل كما تشي صوره المنتشرة داخل المدينة، تكاد تختصر توازنات القوة والنفوذ فيها، وتعكس بشكل أو بآخر هشاشة دور حكومة هادي هناك. ومن جملة المواقف التي أطلقها بن بريك للمجلة البريطانية، حديثه عن «خارطة سياسية جديدة» في اليمن بعد مرور عامين على الحرب، إلى جانب تشديده على الرغبة في انفصال حضرموت، معتبراً أنه «لا يمكننا انتظار تحرير باقي أرجاء اليمن» من أجل إطلاق هذا المشروع.
واعتبرت المجلة أن كلام بن بريك يعد «عودة إلى العرف القديم»، في إشارة إلى محاباة بريطانيا، بوصفها قوة خارجية لمشايخ الجنوب اليمني على حساب أهل الشمال لمدة تناهز 139 عاماً، قبل أن ينشىء الجنوبيون «جمهوريتهم الخاصة» بعد انكفاء الإمبراطورية البريطانية في المنطقة، مع بزوغ نجم الاتحاد السوفياتي، مروراً بعودة الوحدة بين شطري البلاد مع انتهاء الحرب الباردة، وصولاً إلى الوقت الراهن حيث «تتوجه (قيادات) الجنوب اليمني صوب الإمارات، (بما هي فاعل خارجي داخل اليمن) سعياً وراء الانفصال مجدداً، بعد مرور 27 عاماً على الزواج بالإكراه» بين شمال اليمن وجنوبه. وفي هذا الإطار، أوضحت المجلة حجم الاستثمار الإماراتي على مختلف الصعد، داخل اليمن، حيث احتفظت أبو ظبي لنفسها بما لا يقل عن ست قواعد عسكرية، جنوبي البلاد، وزجت بالآلاف من قواتها في الحرب هناك، فضلاً عن تكفلها بتدريب نحو 30 ألف مقاتل يمني لمواجهة «الحوثيين» و«القاعدة»، إلى جانب تخصيص ملياري دولار لاستصلاح وإعمار عدد من المناطق النائية في تلك المنطقة. وبحسب ما أفاد به سياسي وديبلوماسي يمني سابق للصحيفة، فإن «الجنوبيين لن يخضعوا أبداً بعد الآن لحكم صنعاء».
ومن منظور المجلة، فإن «الجنوبيين»، وباستثناء «تحاملهم على أهل الشمال»، من النادر اتفاقهم على أمور أخرى. «فسلطات الرئيس عبد ربه منصور هادي، القائد العسكري القادم من محافظة أبين الجنوبية، تنتشر في مختلف أرجاء المناطق التي حررتها (قوات) التحالف»، من الناحية النظرية. ولكن، من الناحية الفعلية، يعد «إيجاد العلامات الدالة على سلطته في مناطق الجنوب أمراً صعباً، بقدر صعوبة إيجادها في المناطق الشمالية التي يسيطر عليها المتمردون»، حيث تطغى على صورة الرئيس هادي، وسلطة الحكومة المركزية في تلك المناطق مظاهر أخرى، كـ«العلم الجنوبي»، الذي ينتشر عبر نقاط التفتيش هناك. كما أشارت المجلة إلى سيطرة هادي على البنك المركزي في مدينة عدن، باحتياطي يقدر بنحو 1.6 مليار دولار، دون أن يكون له القدر نفسه من النفوذ والسلطة على الحكام والقادة المحليين في المناطق، في ظل وجود خلافات على توزيع السلطات والموارد، مثل منطقة المكلا، التي فرض المحافظ فيها عدداً من الرسوم الإضافية «أسوة بأسلافه القاعديين»، على ضوء إصرار الرئيس هادي على تسليم عائدات النفط المصدر عبر ميناء المكلا إلى الحكومة المركزية، علماً بأن الرسوم الإضافية على واردات الوقود تكفل بتحقيق إيرادات تقدر بنحو 16 مليون دولار شهرياً، كما جاء في «ذي إيكونوميست».