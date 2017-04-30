بالوثيقة .. وزير النفط يوجه بمقترحات رفع قيمة دبة البترول إلى 5000 ألف ريال يمني

المشهد اليمني الأول| خاص

حصل المشهد اليمني الأول، على وثيقة مسربة من وزارة النفط، تدرس رفع قيمة الدبة البترول إلى 30% عن سعرها الحالي، المرتفع أصلاً بسبب الظروف القاهرة التي تعيشها البلاد بفعل العدوان والحصار.

وتظهر الوثيقة توصيات من وزير النفط بن معيلي برفع قيمة الدبة البترول إلى 5000 أو 4800 ، كقرار من وزير النفط المحسوب على المؤتمر الشعبي العام في حكومة الإنقاذ الوطني.

ولم يتسنى لمصادر المشهد اليمني الأول، معرفة موقف رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبدالعزيز بن حبتور من تلك المقترحات.

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