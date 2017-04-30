المشهد اليمني الأول|



المواقف السياسية في مثل هذا اليوم:

– المكونات السياسية: إحاطة بن عمر وثيقة أممية رسمية تدين الرياض:

المكونات السياسية المشاركة في حوار موفمبيك تعقد مؤتمرا صحفيا أكدت فيه على أن مضامين إحاطة المبعوث الأممي جمال بنعمر تعد وثيقة أممية رسمية تدين الرياض وتحملها المسؤلية عن عرقلة الحوار.

– الوفد الوطني يسلم الأمم المتحدة رؤيته للإطار العام للحل السياسي والأمني:

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 الوفد الوطني يسلم الأمم المتحدة رؤيته للإطار العام للحل السياسي والأمني حيث تضمنت الرؤية تشكيل سلطة توافقية تتولى مهام المرحلة الانتقالية وتتسلم مؤسسات الدولة.

غارات وجرائم العدوان في مثل هذا اليوم:

– غارات على صنعاء – تعز – لحج – عمران – مأرب – عدن:

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على منطقة سحار وفندق رحبان بصعدة وغارات استهدفت مناطق متفرقة شمال العاصمة صنعاء وغارات على مبنى القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة في تعز ويشن سلسلة غارات على مأرب وقيادة معسكر القفلة في عمران ومنطقة صبر بلحج ويشن أيضا أكثر من 21 غارة استهدفت مطاحن السعيدة في المعلا ومناطق خورمكسر وجزيرة العمال ومطار عدن ويعاود استهداف مطار صنعاء وجبل عيبان بسلسلة من الغارات.

– إصابة 3 مواطنين في غارات على القصر الجمهوري في تعز:

وفي اليوم نفسه طيران العدوان يستهدف القصر الجمهوري في مدينة تعز ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

– طيران العدوان يستهدف مبنى قناة المسيرة في صعدة:

وفي اليوم نفسه طيران العدوان يستهدف مبنى مكتب قناة المسيرة في محافظة صعدة ما أسفر عن تدمير معظم أجزاء المبنى ويغير على مؤسسة الشهيد زيد للإنتاج الإعلامي في رحبان بصعدة.

– إصابة 6 مواطنين في غارات على منزل بضحيان صعدة:

وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 طيران العدوان يغير على منزل لأحد المواطنين في منطقة ضحيان بصعدة ما أسفر عن إصابة ستة من المواطنين بجراح متفاوتة.

– إصابة 5 مواطنين في قصف مدفعي استهدف عسيلان شبوة:

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 مرتزقة العدوان يواصلون خرق وقف النار ويقصفون منطقة النقوب بعسيلان شبوة ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين.