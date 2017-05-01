المشهد اليمني الأول| فيديوهات

نظم أبناء مديرية صعدة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم والحصار الجائر.

واستنكر المشاركون في الوقفة استمرار العدوان والحصار في ظل صمت وتواطؤ أممي ودولي معيب، مشيرين إلى استعداد أبناء وأهالي المديرية بذل الغالي والنفيس في دعم جبهات الشرف والبطولة في مختلف الميادين.

تخلل الوقفة الاحتجاجية قصائد شعرية وكلمات أكدت ضرورة رفع الهمم وشحذ الطاقات لمواجهة تصعيد العدوان الغاشم واستمرار دعم جبهات الشرف وخاصة جبهة الساحل ونهم.

إلى ذلك سيًر أبناء مديرية صعدة قافلة غذائية احتوت على أكثر من خمسين رأسًا من الأغنام، وثلاثين سيارة محملة بالمواد الغذائية، وكمية من الذخيرة والآر بي جي، بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون ريال نقدية

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