المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تداعت قبائل مخلاف السُمل بمديرية عتمة إلى لقاء قبلي موسع، اليوم الأحد، ومن أعالي الجبال والقرى المجاورة لوادي رماع الأخضر، وبمشاركة قبائل من أبناء محافظة ريمة تم تدشين حملة ثبات وانتصار والتي ستشمل كل قرية وعزلة ومنطقة، للتعبئة العامة والواسعة لرفد الجبهات القتالية الداخلية والخارجية وعلى رأسها جبهة الساحل.

المجتمعون في اللقاء القبلي الموسع الذي عقد في وسط وادي رماع الأخضر أكدوا على مواصلة، رفد الجبهات بكل ما يلزم بالمال والسلاح والرجال حتى الانتصار مهما طال أمد هذا العدوان أو قصر .

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