المشهد اليمني الأول| فيديوهات

اغتنتمَ ابطالُ الجيشِ واللجانِ عتادًا عسكريًّا خلفه المرتزقة بعد عمليةِ اقتحامٍ ناجحةٍ في موقعِ صفر الحنايا بالاطرافِ لمديريةِ المتون في الجوف.

المشاهدُ اظهرت التبابَ التي تمَّ اقتحامُها وعددًا من الاسلحةِ والعتادِ التي تم اغتنامها اثرَ العمليةِ التي لقيَ فيها عددٌ من المرتزقةِ مصرعَهم فيما لاذَ من تبقى من المرتزقةِ با الفرار.

وكانت خلال الساعات الماضية قد أفادت مصادر عسكرية للمشهد اليمني الأول، بأن عمليات نوعية نُفذت في مناطق متفرقة من الجوف، وأسفرت عن سقوط 40 مرتزق ما بين قتيل وجريح خلال الساعات الماضية، فيما لقي4 قتلى وعدد من الجرحى جراء قصف استهدف تجمعاً للمرتزقة أسفل منطقة حام مديرية المتون، كما تمكن أبطال الجيش واللجان صدت هجومين في اتجاه منطقتي الفيض والورش بأطراف المتون، فيما لقي ثلاثة مرتزقة مصرعهم برصاص وحدة القناصة في معسكر السلان ووقز بالمصلوب.

وهنا بعض الأسماء:-

القيادي المرتزق/محمد مسعد صريع بجبهة حام

القيادي المرتزق/طارق الثلايا مصاب بجبهة حام

القيادي المرتزق/يوسف بعران صريع بجبهة المصلوب

القيادى المرتزق/عبدالله الضبيبي صريع

الخائن / محمد ابراهيم شملة صريع بجبهة المصلوب

المرتزق/صالح سداسي صريع بجبهة العقبة

العميل /محمد قهقوة صريع بجبهة العقبة

3 مرتزقة من ال صيدة بجبهة المصلوب

الخائن/العزي سداسي مصاب بجبهة العقبة

المرتزق/حنين ابوحيان مصاب بجبهة العقبة

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