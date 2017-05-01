احذر.. لن تصدق الطريقة الجديدة لسرقة كلمة مرور هاتفك الذكي!

المشهد اليمني الأول | منوعات
دائماً ما يبحث الـ “هاكرز” عن طرق جديدة لاختراق الهواتف الذكية صعبة الاختراق، وكذلك تحديثاتها المستمرة التي تُصعِّب عليهم المهمة. ويبدو أنهم نجحوا مؤخراً في مسعاهم، إذ حذر خبراء تقنيون مستخدمي الهواتف الذكية من تعرض كلماتهم المرورية إلى السرقة عبر كاميرات حرارية.
ويستخدم اللصوص الكاميرات الحرارية لمعرفة كلمة المرور التي قام المستخدم بكتابتها، أو رسمها عن طريق تتبُّع الآثار الحرارية للبصمات على شاشة الهاتف خصوصاً الأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن مستخدمي الأجهزة العاملة بـ “أندرويد” الذين يلجأون إلى استخدام إصبع اليد لإقفال الهاتف، هم أكثر عرضة لاختراق جوالاتهم عبر “الحيلة الحرارية”.