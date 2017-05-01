رجم رجل حتى الموت في الصومال…ماذا كانت جريمته؟

وحسب “رويترز” قال متحدث باسم المتشددين إن الجماعة أمسكت بالرجلين في بلدة بلدوين حيث حدثت واقعة الاغتصاب. وأضاف أن الاثنين كانا ينتميان لقوات مؤيدة للحكومة لكن الحكومة نفت ذلك قائلة إنهما من “قطاع الطرق”.

وقال جوليد أبو نبهان حاكم منطقة هيران التابع لحركة الشباب لـ”رويترز” إن أحمد إبراهيم (29 عاما) ويوسف علي باجين (22 عاما) اعترفا في محاكمة عقدتها الحركة بأنهما اغتصبا الفتاة وأمر القاضي برجم أحدهما وقتل الآخر بالرصاص.

وذكر أن إبراهيم كان مقاتلا عشائريا وأن باجين كان من جنود الحكومة. ولم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل. وشكك الرائد عبد القادر فرح في رواية الحركة.

وقال لـ”رويترز” من بلدوين اليوم الاثنين “أعدمت حركة الشباب اثنين من قطاع الطرق قتلا رجلا واغتصبا زوجته. لم يكن أي من الاثنين جنديا. كانا من قطاع الطرق المسلحين الذين يسرقون المسافرين على مشارف بلدة بلدوين”.

ونفذت حركة الشباب عمليات إعدام وجلد وبتر أطراف بعد محاكمات موجزة في الكثير من المناطق التي تسيطر عليها. وجرى إعدام نساء وأطفال أيضا.