المشهد اليمني الأول| متابعات

ردت ” مسيرة البطون الخاوية ” التي ينظمها موظفي محافظة تعز وانطلقت صباح اليوم الإثنين الى مدينة عدن للمطالبة بصرف الرواتب ، على التصريحات التي ادلها بها رئيس الوزراء بن دغر مساء اليوم بصرف رواتب موظفي المحافظة بشكل كامل.

حيث أكد الناطق الرسمي باسم مسيرة البطون الخاوية فهد العميري بأن المسيرة مستمرة في طريقها نحو عدن ، نافيا الأنباء التي تتحدث عن تعليق المسيرة أو إلغائها.

وحول تصريحات بن دغر وتوجيهاته بصرف رواتب موظفي تعز قال العميري : هذه التوجيهات لن تشبع جوعنا واطفالنا ،ولن تحمينا من الامتهان أمام أصحاب المحلات ونحن نتسولهم أن يقرضونا حتى تصرف الرواتب كما لن تنقذنا من مطاردة الدائنين .

مشيرا إلى ان بن دغر وسبق وان اصدر توجيهات بصرف رواتب موظفي تعز إلا أن توجيهاته ذهبت ادراج الرياح ولم تجد طريقها للتنفيذ.

متسائلا : “فكيف نثق بتوجيهاتك الآن ؟ والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فما بالك وانت تعلن للعالم أن جميع الموظفين في المناطق المحررة يستلمون رواتبهم فيما نتضور جوعا منذ ثمانية أشهر “.

وخاطب العميري بن دغر بالقول : لن نتوقف عن السير نحو المعاشيق حتى تسليم مرتباتنا للأشهر الثمانية الماضية وتقديم ضمانات انتظام الصرف للأشهر القادمة وإغاثة أبناء تعز الذين يكتوون بالجوع والحرمان.

موضحا بأن المسيرة وصلت بعد عصر اليوم إلى منطقة النشمة ، وأنها ستواصل سيرها صباح الغد صوب العاصمة عدن ، مجددا نفيه للأنباء التي تتحدث عن تعليق المسيرة أو إلغائها.

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