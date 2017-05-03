المشهد اليمني الأول| زوامل

#زامل《 القناصين 》

☆ أداء المنشد | #عيسى_الليث

☆ كلمات الشاعر | #عاقل_بن_صبر

‏ •••• وحدة الإنتاج الفني الإعلام الحربي 2017‏ ••••

الحق حصحص والعدو خاب واحتاص

ما له محيـص وبارق الحــرب لاصي ..

ما له منـاص اليوم من كل قنـاص

صفر المذلق عـــابرات النـــواصي …

تسديد مؤمن بايع الله باخــــــلاص

تحرق رصاصه كل خــاين و عـاصي..

إسلاحي الإيمان فوق العدا خاااص

ولا لحلف الشر منَّه مناصي..

ناظوري الليــــلي مشخص وفحَّاص

الحرب فني والقنيــص إختصـاصي..

على ثقة بالله بمضي باخلاص

واصب في وجه الأعادي رصاصي..

يا دهر مَحّصهم على الحـق مَحَّاص

عيد الحصص وإشرح لداني وقاصي..

ان غــاص انا قبله فيَ البحر غوَّاص

وان طار نكص في جحيــم المعاصي..

الحر ما يرضى حياةَ التِرِبَّاص!!

و الذل ما يرضـــــاه غير الرخاصي..

يوتيوب

https://youtu.be/53p0F_vsfkg

للتحميل من الميديا فاير بصيغة صوتية

http://www.mediafire.com/file/t3t4h3g5k4b3x66

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