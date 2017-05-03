المشهد اليمني الأول| صنعاء

كشف رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، الزعيم علي عبدالله صالح، معلومات عن عروض للتفاوض معه، من جانب الأمريكيين والبريطانيين والخليجيين.

وقال الزعيم صالح، خلال كلمة ألقاها في اجتماع تنظيمي عقد الثلاثاء 2 مايو/ ايار 2017 بالعاصمة اليمنية صنعاء، إنه مستعد للتفاوض مع تحالف العدوان السعودي، في صنعاء أو في الرياض أو في ظهران الجنوب، شريطة أن تفضي أي عملية تفاوضية إلى وقف العدوان نهائياً على اليمن.

وأكد صالح رفض مشروع تقسيم اليمن تحت مسمى صيغة الدولة الاتحادية من ستة أقاليم، مشدداً على عدم الاعتراف بالقرار الدولي رقم 2216 الذي وضع اليمن تحت الفصل السابع.

نص كلمة الزعيم علي عبدالله صالح:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللقاء لقاء تنظيمي وتشاوري يظم هيئات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، في بداية الأمر انا أحيي كل أبناء الشعب رجالا ونساء على الصمود وعلى الثبات أمام هذا العدوان الغاشم والسافر الذي يواجهه شعبنا منذ أكثر من عامين فتحية للمرأة وتحية للطفل وتحية للشيخ و تحية للمقاتلين من الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في كل جبهات القتال وعلى وجه الخصوص فيما وراء الحدود.

تحياتي لهم وتحيات كل المؤتمريين والمؤتمريات، أرجو عدم التصفيق أنا قد صفقتوا لي ثلاثة وثلاثين سنة تحية لكم جميعاً، ونحيي على وجه الخصوص مجلس النواب رئيساً وقيادة وأعضاء، وأحيي أعضاء مجلس النواب فرداً فرداً والذين يداوموا داخل مجلس النواب بنكران ذات ليعطوا لهذا البلد مافي استطاعتهم وما في حوزتهم، فتحية لأعضاء مجلس النواب كسلطة تشريعية وهي السلطة الحقيقية، تحية لكم الذي في الداخل ومعذورين الذين في الخارج بسبب، لكن غير المعذورين الذي ليس لهم أي سبب إلا لمنفعة وأستطيع أقول لطلبة الله هؤلاء غير معذورين، فتحية للصابرين والصامدين والذين يتحملون كل الصعاب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تحية لمجلس الشورى، مجلس الشورى ليس مهمشا ولكنه هو يتحمل كامل المسئولية لا أحد اتخذ قرار أو حجبه من اجتماعاته التنظيمية أو ممارسة مهامه السياسية من قبل ما تبدأ الحرب وهو نائم على بعضه، صحيح رئيس مجلس الشورى غير موجود لكن فيه نواب وفيه كتلة يجتمعوا ويرأسهم حتى أكبر الاعضاء سناً ليمارسوا مهامهم ويظهروا على الشاشة أن هناك مكون سياسي موجود في الساحة اليمنية اسمه مجلس الشورى وسميته بعد تشكيله مجلس الحكماء إن شاء الله يكونوا مجلس حكماء ويمارسوا مهامهم ويعقدوا اجتماعاتهم وجلساتهم حتى يأتي رئيس مجلس الشورى.

الإخوة المكوّن السياسي من مجلس النواب واللجنة العامة والهيئة الوزارية وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكل المكونات الموجودين أستطيع أقول هذه هي قيادة المؤتمر الشعبي العام اسمحوا لي قبل أن أستعرض بعض المهام أن أشكر الصحفيين والكتاب وبالذات الكتاب المهمشين والغير ملمعين عبر الشاشات هناك كتاب ومحللين سياسيين يستحقوا الشكر والتقدير سواء كانوا في حزبنا المؤتمر الشعبي العام أو في أحزاب أخرى أو في أجهزة إعلام الدولة، لأن أجهزة إعلام الدولة هي أجهزة إعلام كل الوطن لن تتبع حزب سياسي وهذا وهم، وهم كبير لدى بعض المفكرين السياسيين إن هذه الوسائل الإعلامية هي تبعنا لا، هي تبع كل المواطنين وتبع كل مؤسسات الدولة ويجب أن تنشر بحيادية وبمسئولية كل ما كان إيجابيا يصب في اتجاه العدوان ومن يعادون الوطن سواء كانوا قوى تحالف أو مرتزقة التحالف يجب أن يتحرى الإعلام الرسمي وهو في المقام الأول والإعلام الحزبي وكل حب وتقدير أثمن تثمين عالي أولئك الصحفيين المغمورين والرجال الأوفياء والذي لا يقلوا شأنا عن المقاتلين في الجبهات ، في المواجهة ، فالكلمة لها وقعها ولها تأثيرها وخاصة عند المطلعين والمتابعين مش من يشل الصحيفة ويفعل بها طالع نازل ورمى، أقرأ الصحيفة لما تكمل وإلا لا أنت مثقف ولا أنت سياسي، سياسي أقرأ، فأنا أثمّن تثمين عالي أولئك الصحفيين و الكتاب سواء كانوا في أجهزة الدولة الر سمية أو الأجهزة الحزبية وأثمن تثمين عالي كل المبدعين والمحللين سواء كانوا ظاهرين عبر الشاشات أم لم يكونوا ظاهرين عبر الشاشات ووسائل الإعلام، فهم لا يقِلوا شأنا عن ثبات المرأة والطفل والمسن والمقاتل في الجبهة.

الإخوة الأبناء والآباء والزملاء هدأوا أعصابكم واشتغلوا على نار هادئة المشوار طويل المشوار طويل لا تتقوقعوا بكرة عتحسر بعد بكرة عتنفرج، مشوار طويل وطويل وطويل وطويل ليش أنتم زعلانين من سنتين وكم شهر إحنا صبرنا من 62 إلى سنة 70 شوفوا كم سنوات وأنتم زعلانين اهدأوا وعليكم سبعة عشر دولة من أكبر دول العالم الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا العظمى إسرائيل بتكنولوجياتها، السعودية بغنائها ودول الخليج وبقية الأنظمة العربية المشتراة بالمال الخليجي بالنفط الخليجي ياليت إن هذه الأموال تذهب إلى الشعوب العربية المتحالفة ولكنها إلى أرصدة الحكام وزبانيتهم، تذهب إلى الخارج والشعوب مظلومة، لسنا ضد أشقائنا في مصر ولا في السودان ولا في الأردن ولا في موريتانيا ولا في المغرب العربي ولا في الصومال ولا في جيبوتي هؤلاء أشقائنا نحن ضد قيادات تحالفت ضدنا وتضرب بلدنا وتقتل أطفالنا ونسائنا أنتم المسئولين الحكام اليوم أو بعد اليوم سنقاضيكم مهما كان عندنا من الوهن في الوقت الحاضر، سنقاضيكم سنقاضيكم سواء كنتم أحياء أم نقاضيكم وأنتم في قبوركم لأنكم قتلتم أطفالنا وأرملتم نسائنا ودمرتم الشجر والحجر.

الإخوة القيادات المؤتمرية المجربة الصابرة الصامدة لا قلق ولا تستفزوا على الإطلاق تحملوهم مثلما قد تحملتوا باتنفرج كل شيء له نهاية كل مرض له علاجه له علاجه وفي نهاية المطاف إذا لم يعالج هذا المرض ستأتي المنية، وأنت خلقت لمرة واحدة وتموت لمرة واحدة لن تخلق مرتين ولن تموت مرتين مرة واحدة اوقفوا على أقدامكم وفكروا برؤوسكم وثقافاتكم سواء كنتوا علماء أو محدودين العلم والعيب الذي لا يتعلم ولا يتعظ ولا يتابع لا يفهم، يجب علينا أن نتابع ونقرأ ونفهم ماذا يدور داخلنا ومن حولنا في أقطارنا العربية والدول الصديقة والغير صديقة لأن الذين يعتدوا علينا لن يكونوا أصدقائنا لكن شعوبهم صديقة لكن حكامها لن يكونوا أصدقاء لهذا الشعب اليمني العظيم.

الأخوة الأعزاء الأخوة الرفاق رفاق السلاح رفاق الصمود والتصدي لهذا العدوان السافر والغير مبرر.

صرحت وخطبت أكثر من مرة نحن نمد أيدينا للسلام مع من يحب السلام سواء كانت الجارة السعودية أو غير السعودية وهي في حقيقة الأمر هي السعودية هي رأس كل شيء خيرنا وشرنا منكم بلائنا منكم ليس على أمنكم خطر، إيران لم تكن موجودة في اليمن ولا أيدولوجيتها في اليمن، اليمن مؤدلج اليمن عنده وثيقة وطنية رائعة أجمع عليها الشعب من اليساريين واليمين الرجعي والقوميين والمستقلين والسبتمبريين الثوار والذي دافعوا على الثورة أجمعوا على وثيقة اسمها الميثاق الوطني هذه مغرسها ومنبعها هو اليمن لن تكون من وثائق الناصرية ولا البعثية ولا الفارسية ولا من أي مكان كان ولا من الإمبريالية ولا من الإشتراكية العلمية ولكنها يمنية الأصل أجمعوا عليها عندما كانوا في إطار واحد اسمه المؤتمر الشعبي العام وانطوت داخل هذا المؤتمر كل القوى السياسية يسار يمين على وسط على كذا واجتمعوا عليها وجابوا فعلا خلاصة ما تضمنته هذه الوثيقة الوطنية وهو الميثاق وهو مكسب لكل اليمنيين لكن جاءت التعددية السياسية وانتفض الغبار وذهبوا كلا ذهب حيث هواه وبقي الأصل هو المؤتمر الشعبي العام وقياداته التاريخية والمبدئية تحافظ على المؤتمر ووثيقته المؤتمرية ويجب أن تدرس وتفعل وتطبع وتنشر داخل الشباب، نظرية يمنية بحته لا هو كتاب أخضر ولا كتاب لينيين ولا ماركس ولا مشيل عفلق وثيقة يمنية يمنية الاصل والمنشأ أتكلم عن الميثاق الوطني، نعم.. أقول في هذا الاجتماع التنظيمي تفعيل المؤتمر بالتواصل بين الأعضاء وتلمس مشاكلهم وحل مشاكلهم وتأطير من لم يؤطر في الأطر التنظيمية المؤتمرية داخل المؤتمر، من الذي يؤطره؟ هذا المؤتمري هو الذي يؤطر يقنعه بهذه الوثيقة الوطنية لأنه طفل عادوه في الإعدادي وإلا في الثانوي وإلا في الجامعة، وأنا أتذكر كلمات الإخوان المسلمين عندما كنا مختلفين معهم على المعاهد العلمية وقلت لهم إحنا التعليم الأساسي هذا قانون سنه مجلس النواب يجب أن يكون التعليم عام للجميع ولا بأس أن تكون هناك معاهد فنية معاهد دينية معاهد معاهد لكن بعد التعليم الأساسي، تحدث أمير الجماعة ونائب الأمير ومساعد الأمير الآن قد إحنا سنبدأ نكشفهم لأنه خلاص، إحنا جاءت التعددية السياسية وطلعنا فوق الطاولة كنا نشتغل كلنا تحت الطاولة وجاءت التعددية وقال لا هذا الأمير أنا إذا لم أثقف هذا الطفل منذ سن مبكر في بداية التعليم الأساسي لا ينفع بعد الثانوية لأنه قلت لهم خذوا المعاهد بعد الثانوية العامة ولا نختلف لان هذا قانون مجلس النواب سلطة تشريعية، قال لا ما ينفعش يا أخ علي هذا لا يجوز إن نحنا التعليم كالنقش في حجر في الطفل أنا أعلمه من صغره أما لا قد هو كبير ما عاد ينفعش قد هو داري ما يفعل، فأتذكر هذا هو الكلام فأقول للأخوان المؤتمريين لا تستهينوا بالميثاق الوطني هو وثيقتكم وثيقة البلد وسيكون هو مرجعية لكل القوى السياسية لأنه وثيقة وطنية بحتة شوفوا الكتب الذي ما بني على باطل فهو باطل شوفوا كل الكتب والثقافات المستوردة كانت مليان المكاتب في مكاتبنا في العاصمة صنعاء وغيرها الآن اختفت، تعالوا شوفوا وثائق وكتب المشيل عفلق واحد، اثنين ماركس، ثلاثة اللينية، أربعة الكتاب الأخضر، أين هذه الكتب من الذي يدرسها من الذي يقرأها؟؟ أنا لي أكثر من عشرين سنة ما شفتها وأنا دائما أتابع، لأن أنا من حقي كسياسي لازم أتابع ما هو الذي يدور أين الثقافة اليوم الثقافة السياسية، فالميثاق الوطني أساس ومرجعية إننا نعتز ونفتخر أننا ننتمي إلى هذا المؤتمر الرائد المؤتمر الجامع اسمه المؤتمر الشعبي العام قولوا الحمد لله رب العالمين نفض من على كاهله أولئك الكهنة والمتزلفين والمنافقين والأصوليين والمنتفعين خرجوا هذا ندي له وزير وهذا وكيل وزارة وهذا مساعد وزير وهذا محافظ كلها رشاوي، طاروا كل الغث طلع بقي الأصل بقيوا الأصل وهم المؤتمريين والآن الاقبال على المؤتمر من الشباب الذي ما اطلعوش على الوثيقة الوطنية الميثاق الوطني لكن مجرد سمعة المؤتمر يأتوا له من كل حدب وصوب في كل المحافظات حبا في هذا الحزب الوسطي المعتدل حزب وسط هنا على يمينه وهانا على يساره لن أسميها، قولوا فيه على يمينه وعلى شماله وبس، لكن المؤتمر في الوسط، طيب نحافظ على المؤتمر ونتحمل المشاق ونتحمل الصعاب، نحن متحالفين ضد العدوان مش متحالفين لتقسيم الغنائم يفهما القاصي والداني لا لمنصب الوزارات و لا الوكلاء ولا المحافظات ولا المؤسسات، من أجل مواجهة العدوان مستعدين استعداد كامل أن نظل في التحالف ونقاتل العدوان كمتحالفين لكن مش مستعدين نتقاتل على الوزارات وعلى الغنائم مش مستعدين ندي طقم للوزارة وأنا أدي طقمين هذا أبعد من عين الشمس، خذ الوزارة وخذ المؤسسة ما عندنا مشكلة نختلف، ماجئنا من أجل المغانم إحنا ضد المغانم جربنا المغانم جربناها مش لوحدنا، هذا يجب أن يكون مفهوم للقاصي والداني كنا شركاء مع كل القوى السياسية ولا زالوا موجودين في مؤسسات الدولة من كل الأحزاب السياسية لن يكونوا من المؤتمر الشعبي العام الذي بيصيح همشونا عطفونا مش عارف أيش خليهم تعال، إحنا تحالفنا ضد العدوان مش تحالفنا من أجل المغانم والمكاسب والمادة والجاه أبداً، تحالفنا ضد العدوان، سيأتي الوقت الذي يقتنع العدوان بأنه يمد يد السلام مع اليمنيين كلهم دون استثناء كما عرضنا عليه في بداية الأمر، نحن مع مصالحة وطنية دون استثناء قالوا لا استثنوا علي عبدالله صالح وتحالف معانا مع الاخوان المسلمين ومع عبد ربه منصور هادي ضد أنصار الله، قلت لهم اختلفت أنا مع انصار الله وتقاتلنا ستة حروب بدون الدخول إلى التفاصيل كيف وما ومن وعلى والسبب والمسبب مش وقتها لن أدرسها اليوم كما يدرسوها بعض المتطرفين ضدنا، إحنا لن نحكي عنها نقول اعتداء 26 مارس 2015م على اليمن جب ما قبله واترك هذا للتاريخ والمؤرخين والمثقفين والسياسيين سيحكوا فيها في وقت لاحق، نحن نتحدث اليوم عن عدوان سافر، طيب الغزل موجود يغازلوا المؤتمر لوحده أنتم معتدلين نتفاهم معكم تعالوا نتفاهم معكم، ويغازلوا أنصار الله لوحدهم، مشكلتنا هو صالح، ما تنطوي على صالح لا أعطي نفسي الحق بأني أنا فاهم، لكن ما باتنطويش عليَّ أنني أقبل غزل، نعم سأتحاور معكم وجها لوجه وبندية كاملة أنا ورفاقي الذين يواجهوا العدوان أنصار الله وغير أنصار الله في مواجهة العدوان، سأتحاور معاكم في صنعاء في الرياض في ظهران الجنوب مش مشكلة، نتحاور من أجل إيقاف الحرب وفك الحصار وبدينا واحده هذا رديت على الأمريكان ورديت على الخليجيين ورديت على البريطانيين أنهم يتفاهموا مع صالح، قلت لهم تمام صالح واحد من من من أمه أوقفوا الحرب فكوا الحصار أرفعوا اسم اليمن من تحت البند السابع إحنا حاضرين للحوار إذا دخلنا في أكثر من نقطة بعد هذه الثلاث فهو استبعاد قرار 2216 قرار حرب ولا نعترف به أنتم معترفين به الدول السبعة عشر المعادية، يا عالم يا صحفي يا كاتب اتحدثوا مثل الناس إحنا مش معترفين بها لماذا لأن الذي معترفين بها وبيصروا عليها 2216 هم الدول المتحالفة ضدكم الذي بيقتلوكم ويذبحوكم مش غريب تسمعوا هذا الإعلان إحنا غير معترفين به واحد، نمرة اثنين يتكلموا عن مخرجات الحوار، الحوار من الذي كوّنه، ومن الذي أسسه.. ومن الذي رأسه.. ومن الذي أدلجه؟؟ دول التحالف بقيادة هادي وفرضوا الأقاليم و الدولة الاتحادية مرفوض وخيانة وطنية لأي كاتب أو متحدث رسمي سياسي أيا كان في الداخل أو الخارج يتكلم عن دولة اتحادية أو كلمة أقاليم خائن وعميل ويجب أن يحاكم حضوريا أو غيابيا، واضح هذا كلام الشعب اليمني مش كلامي إحنا حققنا الوحدة في اثنين وعشرين مايو بعد تضحيات جسيمة قدمها الشعب من متى من قبل 26 سبتمبر ومن بعد تفجير ثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر واثنين وعشرين مايو وحرب أربعة وتسعين الذي أعلنتها دول الخليج ممثلة بمرتزقتها بدون ذكر أسمائهم مفهومين عند الجميع وهزمناهم ، ما كانش حرب شمال جنوب أبدا كان حرب بين قوى سياسية بين الانفصال وبين الوحدويين الأن شمال جنوب.

نعم.. نحيي صمود شعبنا في الجنوب أحييكم في حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى وأبين ولحج وعدن أنا أحيي صمود شعبنا الصابر على الغزو والاحتلال قلتوا حررتوها مِمن؟؟ من شرعية اثنين وعشرين مايو تسعين؟ طيب فلنقل حصل خطأ عندما وصلت القوات إلى عدن وإلى لحج وإلى بعض المحافظات الجنوبية بعض السلوكيات لا تمثل إرادة قيادة سياسية، مثّلت إرادة أفراد إذا حصل خطأ تقولوا أنتوا حررتوها من الحوثيين الحوثيين جزء من هذا الوطن مش أجانب مش بلاك ووتر مش مرتزقة مش أمريكان مش صهاينة هم من هذا الشعب لهم مميزاتهم ولهم أخطاءهم يتحملوا مسئولية الأخطاء وسيتعلموا، معلش الشعب اليمني مدرسة يعلمنا كلنا جينا أميين وتعلمنا لكن من يحب التعليم جينا وتعلمنا من شعبنا وعلمنا شعبنا علمنا الثقافة وعلمنا السياسة وعلمنا الاقتصاد وعلمنا العسكرة وعلمنا كل شيء، هذا الشعب مدرسة، تراهنوا على خلاف بين المؤتمر وأنصار الله مش مختلفين نتباين نعم نختلف نعم سنحلها بشكل ودي لا ضرر ولا ضِرار، ابتعدوا عن القمر سواء كانوا في المؤتمر أو في أنصار الله، ابتعدوا عن التوتر والانفعالات لا أحد يلوي ذراع الآخر، لوي الأذرعة مرفوض عواقبه غير سليمة على الوطن مش على المكونات السياسية على الوطن خطر ، أتحدث معكم أنا كنت أتحدثت تنظيميا لكن دخلتونا في السياسة وأنا أصلي أنا شابع من السياسة أقول وأعلن اليوم في هذا الاجتماع التنظيمي إن شاء الله هم طالبوا صالح أن يتخلى عن السلطة في 2011 قلت من أجل عدم إراقة الدم اليمني سأتخلى مش بالمظاهرات حق فلانة وفلان في حي الجامعة، تخليت حقناً للدماء الزكية والغالية اليمنية وسلمت السلطة وتبنيت المبادرة الخليجية وأديتها للخليجيين ليقولوا أنهم أدوها هم، وهم ما أدوهاش، أنا أديتها والذي ساغها -للعلم- الدكتور عبدالكريم الإرياني -رحمه الله- وأذكروا محاسن موتاكم والدكتور أبوبكر القربي وعدد من المعاونين في مكتب الرئيس وسلمناها وجاءت المبادرة وصفقنا وطبلنا ومش عارف أيش، المبادرة الخليجية نحن معاها أوكيه حقنا للدم، خطب هادي يقول أنه تحمل المسئولية من أجل عدم إراقة الدم اليمني وهو ما بيسوي بتغرس بصل ، وهذه الدماء التي تُسفك إيش لونها؟؟ تكذب على من؟؟ شوفوا لا تلوموه لا تلوموه ولا معاونيه لوموني أنا إذا شي لمتوني أنا أنا جبته وكنت أعتقد أنه لو كان صخرة سيتعلم، هو ضد الجنوب واحد، هو ضد الشمال رقم اثنين، هو ضد السعودية رقم ثلاثة، هو ضد الخليج رقم أربعة، هو ضد علي محسن رقم خمسة، هو ضد الإخوان المسلمين، رقم سبعة هو ضد كل واحد، هو مع نفسه هو لنفسه افهموا يا مجتمع مش مع حد هو ما عنده ثقافة ولا عنده سياسة هو مع مصلحته، الآن حوّش له شويه فلوس حانب بها، طيب أودعتها البحرين مضمونة وصلتها سويسرا معروفة وين وديتها جمعتها من دماء أطفالنا ونسائنا ستتحاسب عليها اليوم وإلا غيره، سنحاسبك إلى قبرك أنت ومعاونيك استلمت عشرة مليار دولار منذ ستة وعشرين مارس 2015م لتدمير الشعب اليمني عشرة مليار ثمانية مليار من السعودية واثنين مليار من دولة الامارات أيش عملتوا بها؟ ولدتوا طاقة كهربائية سفلتوا طريق بنيتوا جسر عمرتوا جامعة وإلا دمرتوا الجامعات وكسرتوا الطرقات ودمرتوا المساجد ودمرتوا الآثار ما فعلتوا كلها هذه المبالغ دمرت الشعب اليمني حجرة حجرة وطوبة طوبة، هذا الذي قال أنه حريص على حقن دماء اليمنيين وأنا أسمع من أوقات لآخر مقتطفات من خطابه عبر القناة المرئية والمسموعة والمقبولة قناة (اليمن اليوم) مش لأنها قناة المؤتمر إنها قناة كل اليمنيين وأنا أقول هي قناة كل اليمنيين مش قناة المؤتمر قناة كل الشرفاء قناة كل المبدعين قناة كل الأحرار لأنها غير متعصبة وأقول لها للقناة استضيفي يا قناة كل أطياف العمل السياسي وخلوها رأي ورأي آخر بحرية مطلقة، زارت حين بتطلع كلام تزعلنا وتزعل إخواننا، لكن هذا هو الأعلام هذا هو جس نبض الشارع ليش نزعل الزعل ممنوع ، طيب هذا هو المؤتمر فقال هادي هكذا الأن أنا أقول قالوا علي عبدالله صالح لو يرحل ويسيب قيادة المؤتمر يمكن تحل المشكلة أنا أعلن اليوم أوقفوا الحرب أوقفوا الطلعات الجوية فكوا الحصار أرفعوا اسم اليمن من تحت البند السابع أنا أ ضمن لكم أني أعقد مؤتمر شعبي عام وأمام مرى ومسمع ورقابة دولية والمؤتمر يختار القيادة الذي يشتيها المؤتمر سيعقد مؤتمره الثامن ويختار القيادة الذي يريدها ما هيش بأوامر ولا بالصميل يختار قيادة أوقفوا الحرب، قالوا يخرج علي عبدالله صالح أنا عارف أيش يشتوا يخرج ما يرجعش، أنا صممت لا يمكن لا يمكن لا يمكن إلا أخرج على ظهري، مقتول أما أني أخرج برضائي اخرج لاخارج وأرجع أقل أشتي أرجع للبلاد قد أنا داخل كلام هذا ابعدوه من رؤوسكم مش خارج، أنا هانا في البلد أنا مشتيش فلوش الذي يشتوا فلوس قدهم عندكم رتبوا حالهم اشتروا لهم شقق مش راجعين، على فكرة افهم ياذي تفهموا والذي ما يفهمش لازم يفهم ذول الأن يتمددوا بأطوالهم أمام ألسلطات السعودية والخليجية مثل قصة يهودي حبابة وقصة يهودي حبابة كانت قبيلتين تتحارب وهو اليهودي يعوض معابر فكانت تجي المشايخ والعشائر يتجوروا عند الطرفين لإيقاف الحرب وتوقف الحرب إذا وقفت الحرب سار رزقه كان يروح يعوض لهم ذخيرة معابر وسار يقول لهم للقبائل أمونه يا سيدي يا سيدي ما وقع صلح أبداً، هؤلاء كل يوم يتمددوا أمام أبواب الأمراء لا صلح لا إيقاف للحرب، هؤلاء خونة هؤلاء انقلابيين هؤلاء فرس هؤلاء مجوس هؤلاء مجوس هؤلاء مجوس مع إيران، كذاب لحيتك أنت وألف لحية من لحاكم إن الشعب اليمني مع إيران، كذاب كذاب كذاب إحنا مع الوطن إحنا سبتمبريين إحنا قاتلنا فجرنا سبتمبر وقاتلنا عليها وحافظنا عليها وفجرنا أكتوبر ما إحناش عملاء لأحد أتحدى واحد يقول لنا ارتباط بدولة أجنبية أتحدى وأطلع على المنبر وناظر علي عبد الله صالح وجها لوجه أنه هو و قياداته عيب يا سخفاء تتمددوا على الأبواب خلاص يا أشقائنا في السعودية تعالوا نتحاور في أينما تشتوا في ظهران الجنوب حاضرين في الرياض حاضرين في مسقط حاضرين ومسقط هي الأساس مسقط كدولة عربية عظيمة محايدة لم تتورط في قتل اليمنيين بل احتضنتكم واحتضنت جرحانا واحتضنت شبابنا دولة عُمان بقيادة جلالة السلطان قابوس نثمن تثمين عالي هذا القطر الشقيق الذي وقف معانا، صحيح فيه أصوات معانا في مصر في السودان في الأردن لكن على رأسهم الطير على رأسهم الدولار فنحن نثمن تثمين عالي لدولة عُمان، أنا طولت عليكم الهدار لكن أنتم بحاجة لهذه الجرعة بحاجة لهذه الجرعة لأنه يقولوا مخرب غلب ألف عمار به عشرين ألف مخرب داخل البلد فنحصن أنفسنا ونحافظ على بلادنا ووحدتنا ونقاتل ونصمد ونصبر والنصر معاكم إن شاء الله حليفكم.

أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأتمنى الوقوف دقيقة واحدة لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وشفاء الجرحى اليمنيين سواء كانوا في الجبهة أو في مساكنهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

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