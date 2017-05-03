المشهد اليمني الأول| فيديوهات

استشهد مواطنين اثنين وأصيب ثالث بجروح، أمس الثلاثاء، في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت مزرعة مواطن في محافظة #صعدة شمال البلاد.

وأفاد مصادر محلية باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخر بغارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة أحد المواطنين في منطقة محديدة بمديرية باقم الحدودية.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات، حيث استشهد وجرح أكثر من 33 مدني بحسب إحصائيات مستقلة منذ بداية العدوان في 26 مارس 2016.

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