المشهد اليمني الأول| تعز

ضبطت الأجهزة الأمنية والسلطات الصحية بمحافظة تعز، أمي الثلاثاء، 9 شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية تحمل أدوية منتهية الصلاحية مقدمة كإغاثة لأبناء محافظة تعز.

وأوضح واثق الفقيه نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة أن كمية من الأدوية مكونة من تسع شاحنات وصلت كإغاثة من منظمة الصحة العالمية أرسلت إلى الشعب اليمني المحاصر للعام الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أنهم تفاجئوا بالكمية كونها منتهية الصلاحية، والبعض مشرف على الانتهاء.

وأكدت السلطات المحلية بتعز أن ما تقدمه هذه المنظمات من مساعدات للشعب اليمني إنما هي استحقاق ناشئ عن حالة العدوان والحرب والحصار التي يمر بها اليمن، لافتةً إلى ضرورة أن تكون تلك المعونات والمساعدات لا سيما الطبية مستوفية لكافة المواصفات التي تجعل منها صالحة للاستخدام.

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