المشهد اليمني الأول| خاص



وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستهداف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات وعدد من آليات الغزاة والمنافقين شرق مديرية المخا بمحافظة تعز.

في الوقت الذي تمكنت فيه وحدات الجيش واللجان من دحر محاولة زحف للمنافقين في حوزان بمديرية ذوباب وتدمير طقمين ومدرعة للمنافقين خلال دحر الزحف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لقي عدد من المنافقين مصرعهم في عملية نوعية شمال المخاء وعدد من الأطقم تهرع للإنقاذ.

إلى ذلك قتل واصيب عدد من المنافقين إثر قصف استهدف تجمعاتهم شمال جبل نابضة، وسيارات الإسعاف تهرع للمكان، كما دكت المدفعية تجمعات المنافقين في تبة الخزان بالمعافر.

هذا وقد لقي عدد من المنافقين مصرعهم خلال التصدي لمحاولة تسلل باتجاه منطقتي المجعمة وتبة النوبة في حمير بمديرية مقبنة.

كما وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لإحراق عدد من آليات الغزاة والمنافقين في منطقة يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز.

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