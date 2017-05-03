المشهد اليمني الأول| خاص



وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستهداف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي ومرابض الدبابات في موقع السديس والحمر السعوديين في نجران.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية، وتم إستهداف أكثر من 27 موقع وتجمع وتحصين عسكري سعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية، محققةً إصابات مباشرة، مخفاً خسائر مادية وبشرية كبيرة.

إلى ذلك تم تدمير آلية بصاروخ موجه ومصرع من فيها في التبة الحمراء، فيما لقي جندي سعودي مصرعه في موقع الرمضة برصاص القناصة.

كما وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لحريق هائل في منفذ الخضراء السعودي في نجران إثر استهدافه من قبل أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية بقذائف المدفعية.

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