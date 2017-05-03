المشهد اليمني الأول| فيديوهات

دمرت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف. وتظهر المشاهد التي وثقتها عدسة الإعلام الحربي تدمير آلية تابعة للغزاة والمنافقين بعبوة ناسفة ومصرع طاقمها في منطقة العقبة #محافظة #الجوف.

وكان قد وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لإحراق مدرعة تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في منطقة الخليفين بمحافظة الجوف. وتظهر المشاهد لحظة إحراق مدرعة تابعة للغزاة والمنافقين باستخدام رشاش عيار 23 في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف بمحافظة #الجوف.

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