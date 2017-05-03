المشهد اليمني الأول| يمنات



تفيد معلومات أن معسكر تدريبي استحدث في منطقة نائية بمحافظة مأرب، شمال شرق البلاد، قبل أكثر من ستة أشهر.

و حسب المعلومات التي حصل عليها “يمنات” استحدث المعسكر في منطقة نقعة بمحافظة مأرب، و يشرف عليه قيادات حزبية و أخرى عسكرية تتبع تجمع الإصلاح و الجنرال علي محسن الأحمر.

و تشير المعلومات أن المعسكر يرسل إليه شباب يتم استقدمهم من عدة محافظات يمنية، ابرزها تعز و عدن و البيضاء و لحج و أبين و إب، يتم تجنيدهم عبر قيادات محلية في تجمع الاصلاح بتلك المناطق.

و تفيد المعلومات أن المدربين في المعسكر عناصر اجنبية، و يقومون بعمليات التدريب، و هم ملثمون، و يعرفون لدى المتدربين بكنياتهم، كـ”أبو محمد و…”. منوهة إلى أن لهجاتهم تشير إلى أنهم من فلسطين أو سوريا.

و تؤكد المعلومات أن المدربين يركزون على الجانب النظري أكثر من الجانب التدريبي، موضحة أن المتدربين يتلقون في بداية الدورات محاضرات دينية لمدة 3 أسابيع قبل أن يبدأوا بالتدريبات.

و لفتت إلى أن الدورة تستمر مدة 3 أشهر، قبل أن يتم توزيع المجندين على وحدات عسكرية. مشيرة إلى أن الدفعة الأولى وزعت على وحدات عسكرية في تعز و عدن، في حين لا تزال الدفعة الثانية في المعسكر بانتظار توزيعها على الوحدات العسكرية.

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