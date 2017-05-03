مقابلة ابن سلمان تثير عاصفة ردود سعودية

المشهد اليمني الاول|متابعات

أثارت المقابلة “العنترية” المتلفزة لوليّ وليّ العهد السعودي #محمد_بن_سلمان على قناة “MBC” (والتي نقلتها معظم القنوات السعودية) مع داوود الشريان حفيظة عدد كبير من السعوديين الذين عبّروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من سياسته.

ففي حين انتقد بعض المواطنين المبالغة في مديح ابن سلمان والتطبيل لكلامه حتى قبل بثّ المقابلة، علّق أحد المواطنين في تغريدة عبر “تويتر” على المقابلة بالقول “المذيع ساكن بقصر والأمير ساكن بقصر قاعدين يتناقشون في مصير واحد ساكن بصندوقة”. وأضاف آخر “كل كلامه اقتصاد واقتصاد ولا شفنا شي ملموس حتى الآن”.

على صعيد آخر، أعاد كلام ابن سلمان خلال المقابلة المتلفزة حول جزيرتي تيران وصنافير ونَسْبُهمها الى السعودية، الخلاف بين المصريين والسعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قام مغرّدون سعوديون باستفزاز الشعب المصري من خلال تغريدات تقول “لا تكفينا كسعوديين جزيرتا تيران وصنافير نريد أيضا سيناء وشرم الشيخ والغردقة”، ما استدعى ردوداً عبر “تويتر” أيضًا من قبل مصريين غرّدوا بهاشتاغ #تيران_وصنافير_مصرية.

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