الرئيسية الأخبار المحلية المشاهد التي حذفها اليوتيوب للمذبحة العسكرية التي تعرض لها الجيش السوداني في... الأخبار المحليةفيديوهات المشاهد التي حذفها اليوتيوب للمذبحة العسكرية التي تعرض لها الجيش السوداني في ميدي [HD] 17/06/2017 1504 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب إضحك مع رئيس البعثة السعودية في جنيف وكيف أصبح محط سخرية ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني المشاهد الكاملة لمذبحة ميدي العسكرية وابادة أرتال عسكرية بمن فيها من غزاة ومنافقين من الجيش السوداني «الكوليرا» يحصد أرواح 1028 يمنياً بأقل من شهرين شاهد الكونغرس الأمريكي يصوت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية الأمم المتحدة: معدّل تفشي وباء “الكوليرا” في اليمن وصل مستويات غير مسبوقة المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات