المشهد اليمني الأول/

توعد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، اليوم الخميس تحالف العدوان السعودي الأمريكي بمفاجأة عسكرية جديدة.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في تغريده له على صفحته في “تويتر”: “هناك مفاجأة عسكرية إن شاء الله ستتم قريبا”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

يذكر أن القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية استطاعت طوير قدراتها رغم العدوان والحصار المفروض على اليمن، وتمكنت من ضرب عاصمة العدوان الرياض ثلاث مرات منذ فبراير الماضي.

حيث أطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخًا بالستيًا مطورًا محليًا من نوع بركان2، في فبراير الماضي من العام الجاري على قاعدة عسكرية سعودية غرب الرياض.

وفي الـ18من مارس الماضي قامت القوة الصاروخية باستهداف قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض بصاروخ من ذات النوع، والذي تزامن مع عودة العاهل السعودي إلى السعودية عقب سلسلة زيارات لعدد من دول العالم.

وفي ضربة بالستية يمنية متزامنة مع تحضيرات الرياض لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد جون ترامب، أطلقت القوة الصاروخية في الـ19 من مايو الماضي بركان2 على الرياض.

جدير بالذكر أن عمليات الجيش واللجان الشعبية يأتي في سياق الرد على العدوان السعودي الأمريكي وجرائمه بحق الشعب اليمني منذ بداية العدوان والحصار الاقتصادي على اليمن في الـ26 مارس 2015.

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