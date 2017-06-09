((العدوان هزم في اليمن فأتجه لإبتلاع اعضائه))

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في البداية :- قال الله تعالى (ولله ملك السموات والأرض والى الله ترجع الأمور )صدق الله العظيم نجد أيها الإخوة ان هذا العدوان مهما امتلك ومهما تكالب معه من امريكا الى اسرائيل وبذلوا اموال ومليارات الدولارات لتطفيء نور ثورة قرآنية لن يستطيعوا لماذا وما هو السبب ؟؟

هم لم يخرجوا من تحت هيمنة الله وارادته والذي يتحقق للعدو ليس الا بإذن الله عندما يكون هناك خلل وتقصير ولكن بفضل الله الشعب اليمني اعلن موقفه في العاشر من رمضان ليحمل سنن الله في توحده ونفيره وصموده وثباته وصبره وهذا ما اعلنه كل الشعب اليمني;نحن نثق ونؤمن ان عواقب الأمور هي لله وانه من بيده النصر الحياة بيده والموت بيده وليس بيد اعدائنا السلطان المطلق ومن يظن ان العدوان له سلطان مطلق هو لا يثق ان عواقب الأمور بيد الله ، وان من لا يؤمن بأن لله عواقب الأمور هم من يضعفوا وينهاروا امام الظروف الصعبة واولياء الله لم يكونوا اولي بأس شديد الا لأنهم يثقون ان عواقب الأمور لله فنحن كشعب يمني نراهن على الله والعدوان يراهن على الضعف والوهن الأمريكي والتأييد الإسرائيلي فكيف النتيجة ؟؟

بعد اكثر من 250الف غارة على هذا الشعب اليمني استهدفوا كل شيء مباني مؤسسات ومعسكرات وطرقات ومشافي واسواق ومنازل موطنين وحاصروا البلد جوا وبحرا وبرا حاصروا البنك ومنعوا دخول السيولة حشدو كل المرتزقة حتى مرتزقة السودان وكل المرتزقة من العالم وكل المجرمين من القاعدة والدواعش ولكن بفضل الله لم يزدادو الا ضعفا فهاهي الجبهات في ميدي تلتهم السودان وفي المخا اصبحت مسلخا للمرتزقة وفي نهم تلتهم كل المرتزقة والدواعش وصرواح وايضل تعز وهاهم المرتزقة هناك من كانو قد اعلنوا انهم سيطروا على القصر الجمهوري وكله كذب واذا هب تعز تتقيأ المرتزقة بفضل الله ويطهر القصر الجمهوري هناك وكل الجبهات انتصارات كبيرة وكذلك وعلى الواقع السياسي انتصارات كبيرة وهاهو ولد الشيخ يطرد ويمنع من دخول اليمن بعد تصريح رئيس المجلس السياسي واليوم بفضل الله تم اسقاط طائرة اف16 وقبلها عدة طوائر وهاهو العدوان يخسر كل اوراقه وهذا بفضل الله من ترجع اليه الأمور وبعد 800 يوم من العدوان هاهو الشعب اليمني يزداد قوة ويرفد الجبهات بالالاف من الرجال والتحشيد قوي والغضب قائم وهذا بفضل الله والعدوان هزم هزيمة نكراء وبعد زيارة ترامب لقرن الشيطان !!!!!!!!

ظن العدوان انه سيغير الواقع فأجتمع كل اولياء اليهود ليتولوه وسلموا له نصف تلريون دولار وعاد الى اسرائيل حينها خرج الشعب اليمني في مظاهرة مليونية ليعلن ولائه لله وتنويه لما يحصل في قطر !!!!