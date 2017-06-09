المشهد اليمني الأول/

جددت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، تحذيرها من ارتفاع عدد حالات المصابين بوباء الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 100 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء في الـ27 أبريل الماضي.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جاساريفيك اليوم: “حتى الآن تم الإبلاغ عن 101820 من حالات الكوليرا، وتوفي 789 في 19 محافظة بسبب الوباء“.

وكانت صحيفة الاندبندنت البريطانية أكدت في مقالِ لها يوم الاثنين الماضي بأن طفلا يمنيا يفارق الحياة كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية، مشيرة الى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت تحذير من خطر انتشار جديد لوباء الكوليرا في البلاد والذي أدى إلى مقتل الآلاف من الناس وأعلنت أيضا هذه المنظمة بأن 150 ألف شخص في أنحاء مختلفة من البلاد مصابون بهذا الوباء.



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