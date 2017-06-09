المشهد اليمني الأول/

قالت قناة «فوكس نيوز»، نقلًا عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن هناك تقدماً في إتمام صفقة لتزويد قطر بـ72 مقاتلة من طراز «أف – 15».

وأضاف المسؤول، الذي لم تكشف القناة عن هويته، أن «هناك تقدماً في الصفقة التي تبلغ قيمتها 21.1 مليار دولار».. وأكد أن المعركة الدبلوماسية، والنقد الذي وجهه الرئيس دونالد ترامب إلى قطر بادعاء دعمها «منظمات إرهابية»، ليس لديهما أي تأثير على الصفقة.

ولم يصدر تأكيد رسمي، سواء من واشنطن أو الدوحة، بشأن هذا التقدم المحرز في صفقة مقاتلات «أف – 15»، لكن فضائية «الجزيرة» تناقلت النبأ ذاته.

من جهتها، أعلنت شركة «بوينغ»، المصنعة لمقاتلات «أف – 15» بالتعاون مع شركات أخرى، عبر بيان، أنها «تتابع آخر التطورات عن قرب».

وتابعت «(أننا) نعمل بشكل وثيق مع الحكومتين الأمريكية والقطرية حول الصفقة. وما زلنا نتوقع توقيع اتفاق حيالها».

وفي نوفمبر، وافقت الإدارة الأمريكية السابقة في عهد باراك أوباما على بيع قطر 72 طائرة من طراز «أف – 15»، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للأخيرة.

ومنذ يوم الإثنين الماضي، أعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

من جانبها، نفت قطر الإتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بـ«دعم الإرهاب»، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات