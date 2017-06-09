المشهد اليمني الأول/

إتهم وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الخميس، قطر، بتصعيد الخلاف مع جيرانها العرب، بطلبها المساعدة من تركيا وإيران في النزاع.

وقال قرقاش، في تغريدة على «تويتر»، إن «التصعيد الكبير من الشقيق المربك والمرتبك، وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين، والحماية العسكرية من إحداهما، لعله فصل جديد مأساوي هزلي».

بالتوازي مع ذلك، دعا السفير الإماراتي في روسيا، عمر سيف غباش، قطر، إلى أن «تختار بين مساندة الإرهاب أو مساندة جيرانها».

وفي مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية، «بي. بي. سي»، ادعى غباش أن لدى الإمارات «كل أنواع التسجيلات التي تشير إلى أن قطر تنسق مع القاعدة في سوريا».

وزاد أن «قطر بحاجة إلى أن تتخذ قراراً بشأن هل تريد أن تكون في جيب تركيا وإيران والمتطرفين الإسلاميين»، متابعاً أن «عليهم أن يتخذوا قراراً وأنهم لا يمكنهم السير على الحبلين».

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