المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون اليوم الخميس، في انفجار آلية بعبوة ناسفة كانت تقلهم شمال يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري، أن وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة شمال يختل في المخا، ما أدى الى مقتل وجرح من كان على متن الآلية.

يذكر أن أعداد من مرتزقة العدوان السعودي لاقوا مصارعهم خلال الأيام الماضية، في عمليات عسكرية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية شرق يختل بمديرية المخا.

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