المشهد اليمني الأول/

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة رصدت تحركات عسكرية في قطر، وأن الدوحة حذرت الرياض وأبو ظبي والمنامة من أنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها.

ونقلت شبكة “CNN” عن المصدر الأمريكي المسؤول أن الولايات المتحدة رصدت نشاطات عسكرية قطرية متزايدة مع تصاعد التوتر بين الدوحة وجاراتها.

ولفت المصدر أن قطر وضعت قواتها المسلحة في “أعلى درجات التأهب” بسبب المخاوف من تدخل عسكري محتمل عبر الحدود الجنوبية مع السعودية.

وذكر المصدر الأمريكي المسؤول أن الجيش القطري سحب 16 دبابة من طراز “ليوبارد” من مخازنها في العاصمة الدوحة.

ونقلت الشبكة التلفزيونية الأمريكية عن المصدر ذاته أن وزارة الدفاع القطرية بعثت برسالة تحذير إلى حكومات السعودية والإمارات والبحرين في 5 يونيو/حزيران الجاري، قالت فيها إن قواتها ستطلق النار على أي سفن من هذه الدول تدخل مياهها الإقليمية.

وأشارت شبكة “CNN” إلى أن مسؤولين أمريكيين كانوا صرحوا بأن الوضع في قطر لم يؤثر على عمليات الجيش الأمريكي والأمن في قطر، في إشارة إلى قاعدة “العديد” الجوية الأمريكية في هذا البلد والتي تعد أكبر وأهم قاعدة للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.

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