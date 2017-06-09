المشهد اليمني الأول/

تكبد مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الخميس، خسائر فادحة في الارواح والعتاد إثر تنكيل الجيش اليمني واللجان الشعبية بمحاولة زحف فاشلة باتجاه منطقة العمري بتعز .

وأفاد مصدر عسكري ، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية كسروا زحف لمرتزقة العدوان باتجاه جنوب غرب العمري وكبدوا جموع المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية واللجان في وقت سابق اليوم في المحافظة من ضبط عناصر إجرامية تابعة لحزب الإصلاح كانت تعمل في مهام رصد تحرك تعزيزات الجيش واللجان الشعبية في عدد من المناطق في المحافظة من بينها البرح ومفرق المخا والوازعية.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي لاقوا، أمس الأربعاء، مصارعهم وجرح آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم كما تمكنوا من إعطاب آلية تابعة للغزاة شمال يختل بمديرية المخا جنوبي غرب تعز.

كما تم تدمير معدل12 تابع لمرتزقة العدوان وسقوط قتلى في صفوفهم إثر استهدافهم بصاروخ موجه بمديرية ذباب بذات المحافظة.

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