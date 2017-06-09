المشهد اليمني الأول/

إرتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي مجزرة جديدة في الساعات الأولى من فجر الجمعة 9 يونيو 2017م، بإستهداف منزل أحد المواطنين في صنعاء.

مصدر محلي قال أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على منزل أحد المواطنين في حي سكني بمنطقة الخمسين بجانب جامع السويد جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، مشيراً إلى وقوع ضحايا.

ولم يوضح المصدر تفاصيل أكثر، كما شن طيران العدوان هذه اللحظات ثلاث غارات على معسكر يحيص بمديرية أرحب في صنعاء، وثلاث غارات على جبل النهدين، وسط إستمرار التحليق المكثف في أجواء العاصمة.

كما شُنت غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية الظاهر في صعدة.



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