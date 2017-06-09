المشهد اليمني الأول/

إرتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي مجزرة جديدة في الساعات الأولى من فجر الجمعة 9 يونيو 2017م، بإستهداف منزل أحد المواطنين في صنعاء.

مصدر محلي قال أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على منزل أحد المواطنين في حي سكني بمنطقة الخمسين بجانب جامع السويد جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، مشيراً إلى إستشهاد عدد من أسرة “بيت المهدي” في المنزل المستهدف.

وقالت وكالة “خبر”، ان مقاتلات العدوان استهدفت بغارة منزل رشاد محمد المهدي الكائن بحارة القوبري بحي الخمسين جنوب العاصمة صنعاء.

ولفت مصدر أمني لها ان الغارة ادت الى استشهاد امرأتين وطفل واصابة آخر في حين لا يزال هناك 3 تحت انقاض المنزل.. واشار الى ان فرق الانقاذ ما زالت تواصل عملية البحث واخراج الثلاثة المفقودين.

كما شن طيران العدوان هذه اللحظات ثلاث غارات على معسكر يحيص بمديرية أرحب في صنعاء، وثلاث غارات على جبل النهدين، وسط إستمرار التحليق المكثف في أجواء العاصمة.

كما شُنت غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية الظاهر في صعدة.



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